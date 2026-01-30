BIST 13.831
ABD medyası: ABD, İran'a saldırı ihtimali sürerken Orta Doğu'ya bir muhrip daha gönderdi

ABD merkezli CBS News, hükümetin İran'a saldırı ihtimali devam ederken Orta Doğu'ya yeni bir muhrip daha göndererek bölgedeki deniz gücünü artırdığını öne sürdü.

CBS News'ün haberinde, ABD'nin İran'a yönelik saldırı hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

ABD Donanmasından ismi verilmeyen yetkili, yaptığı açıklamada, "USS Delbert D. Black" muhribinin Orta Doğu bölgesine konuşlandırıldığını bildirdi.

Böylece, ABD'nin bölgedeki muhriplerinin sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

Bölgede bunlara ek olarak 3 savaş gemisinin ve "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin de bulunduğu kaydedildi.

Kanala konuşan yetkililer, Türkiye dahil bölge ülkelerinin ABD ile İran arasında diplomatik diyalog zemini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.

