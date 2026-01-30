BIST 13.831
FCSB maçının ardından Ederson'dan Galatasaray sözleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB ile Bükreş’te 1-1 berabere kalarak lig aşamasını tamamladı. Maç sonrası konuşan Ederson, pasif bir oyun sergilediklerini ve rakibe fazla kontratak verdiklerini söyledi. Süper Lig’deki yarışa dair de konuşan Ederson, Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki son maçında Romanya temsilcisi FCSB ile Bükreş’te 1-1 berabere kalarak grubu tamamladı. Sarı-lacivertliler adına mücadele sonrası en dikkat çeken açıklamalar kaleci Ederson’dan geldi.

Brezilyalı file bekçisi, karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak takım performansını eleştirdi. Ederson, savunma dengesinin zaman zaman bozulduğunu ve bunun rakibe ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek, “Maçın genelinde pasif performans ortaya koyduk. Rakibe çok fazla kontratak fırsatı verdik. Hiçbir maçta rakibe bu kadar kontratak şansı veremezsiniz. Bunlar tehlike yaratır. Çıkaracağımız dersler olacak.” ifadelerini kullandı.

"Lideri geçmek, birinci sıraya yerleşmek istiyoruz"

Avrupa maçının ardından Süper Lig yarışına da değinen Ederson, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini dile getirdi. Puan farkının kapanabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken tecrübeli kaleci, “Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Her şeye açık sıralama... Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek, birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sahada en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

