BIST 13.831
DOLAR 43,50
EURO 51,89
ALTIN 7.223,76
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan'dan kritik açıklama: Askerimize saldırı fırsatı kollanıyor

Hakan Fidan'dan kritik açıklama: Askerimize saldırı fırsatı kollanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. YPG'nin Türkiye'deki sol terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Abone ol

Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire kanalına röportaj verdi. Bakan Fidan, "Sadece YPG’liler değil, Türkiye’deki sol terör örgütü unsurları da YPG'nin kontrol ettiği bölgede barındırılıyor ve Türkiye karşı faaliyet yürütmelerine izin veriliyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SOL ÖRGÜTLER DE YPG BÖLGESİNDE"

Fidan, "Suriye'de zırhlı ve silahlı yaklaşık 300 sol örgüt üyesi var. Türk askerine saldırmak için fırsat kolluyorlar, bunun farkındayız. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz" mesajı verdi.

Bakan Fidan ayrıca, "YPG'nin tek amacı Türkiye’nin ulusal güvenliğine zarar vermek, bunun da ortadan kalmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan İran ile ilgili karar: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Azerbaycan'dan İran ile ilgili karar: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Üniversite öğrencisi Deniz İbişler 5 gündür aranıyordu! Denize atlamış
Üniversite öğrencisi Deniz İbişler 5 gündür aranıyordu! Denize atlamış
ABD medyası: ABD, İran'a saldırı ihtimali sürerken Orta Doğu'ya bir muhrip daha gönderdi
ABD medyası: ABD, İran'a saldırı ihtimali sürerken Orta Doğu'ya bir muhrip daha gönderdi
FCSB maçının ardından Ederson'dan Galatasaray sözleri
FCSB maçının ardından Ederson'dan Galatasaray sözleri
Tutuklu bulunan Ümit Karan itirafçı olacak! Her şeyi anlatacak
Tutuklu bulunan Ümit Karan itirafçı olacak! Her şeyi anlatacak
MEB 81 ile gönderdi! Okullarda 2. dönem ilk ders bu konu işlenecek
MEB 81 ile gönderdi! Okullarda 2. dönem ilk ders bu konu işlenecek
O ülkeye petrol satana ek vergi! Trump imzaladı
O ülkeye petrol satana ek vergi! Trump imzaladı
Aydın'de deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, uyardı: Uzaklaşın
Aydın'de deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, uyardı: Uzaklaşın
Cumhuraşkanı Erdoğan: 2026 şahlanış ve reform yılı olacak
Cumhuraşkanı Erdoğan: 2026 şahlanış ve reform yılı olacak
23 ilde uyuşturucu operasyonu! 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 521 gözaltı
23 ilde uyuşturucu operasyonu! 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 521 gözaltı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Sürpriz hesap dönemi bitti artık yasak! Restoran, kafelerde yeni dönem
Sürpriz hesap dönemi bitti artık yasak! Restoran, kafelerde yeni dönem