Hakan Fidan'dan kritik açıklama: Askerimize saldırı fırsatı kollanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. YPG'nin Türkiye'deki sol terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire kanalına röportaj verdi. Bakan Fidan, "Sadece YPG’liler değil, Türkiye’deki sol terör örgütü unsurları da YPG'nin kontrol ettiği bölgede barındırılıyor ve Türkiye karşı faaliyet yürütmelerine izin veriliyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SOL ÖRGÜTLER DE YPG BÖLGESİNDE"

Fidan, "Suriye'de zırhlı ve silahlı yaklaşık 300 sol örgüt üyesi var. Türk askerine saldırmak için fırsat kolluyorlar, bunun farkındayız. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz" mesajı verdi.

Bakan Fidan ayrıca, "YPG'nin tek amacı Türkiye’nin ulusal güvenliğine zarar vermek, bunun da ortadan kalmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.