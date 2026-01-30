BIST 13.831
DOLAR 43,50
EURO 51,88
ALTIN 7.227,50
HABER /  GÜNCEL

23 ilde uyuşturucu operasyonu! 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 521 gözaltı

23 ilde uyuşturucu operasyonu! 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 521 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada 23 ilde düzenlediği operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, "521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." dedi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 14 gündür yürütülen operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarının ve ticareti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, 46 narkotik ve asayiş ekibinden 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Sürpriz hesap dönemi bitti artık yasak! Restoran, kafelerde yeni dönem
Sürpriz hesap dönemi bitti artık yasak! Restoran, kafelerde yeni dönem
23 ilde uyuşturucu operasyonu! Büyük zincir kırıldı...
23 ilde uyuşturucu operasyonu! Büyük zincir kırıldı...
ABD'de FBI ajanı gibi davranan kişi UnitedHealthcare CEO'su katil zanlısını kaçırmaya çalıştı
ABD'de FBI ajanı gibi davranan kişi UnitedHealthcare CEO'su katil zanlısını kaçırmaya çalıştı
Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a gözdağı
Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a gözdağı
FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası
İsmail Yüksek: Oyundan memnun değiliz
İsmail Yüksek: Oyundan memnun değiliz
Fenerbahçe teknk direktörü Tedesco: Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor
Fenerbahçe teknk direktörü Tedesco: Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor
Çin, İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Çin, İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe Romanya'dan 1 puanla döndü
Fenerbahçe Romanya'dan 1 puanla döndü
Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı
Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı