Aydın'de deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, uyardı: Uzaklaşın

Aydın'ın Germencik ilçesinde, saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı değerlendirmede "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Verimli sulak ovalardan uzaklaşın" dedi.

Aydın güne depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 06.17'de Germencik merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası bir değerlendirmede bulundu. Ercan şunları kaydetti:

EN GÜVENLİ İLÇELER

Bu sabah Aydın Germencik‘te 3,7 büyüklüğünde bir depremcik oldu. Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur.

Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz.

UZAKLAŞIN

O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar.

