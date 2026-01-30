İsmail Yüksek: Oyundan memnun değiliz

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu İsmail Yüksek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun ortaya koymadıklarını söyleyen İsmail Yüksek şu ifadeleri sarf etti:

"Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."