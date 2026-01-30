Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip lig aşamasını 12 puanla 19’uncu sırada tamamladı. Fenerbahçe, play-off turunda Victoria Plzen veya Nottingham Forest ile eşleşecek.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe FCSB ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 12 puanla grup aşamasını 19'ncu sırada tamamladı.
Fenerbahçe, play-off turunda Victoria Plzen veya Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.