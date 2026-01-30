BIST 13.831
O ülkeye petrol satana ek vergi! Trump imzaladı

ABD Başkanı Trump, kritik öneme sahip bir kararname imzaladı. Buna göre Küba'ya petrol satan ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

YENİ BİR TARİFE SİSTEMİ GETİRİLECEK

Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak için kurallar ve yönetmelikler yayımlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.

