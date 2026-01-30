Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık rekor DPR finansmanı

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir işleme daha imza attı. Banka, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR Programı) kapsamında, uluslararası ölçekte saygın bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini başarıyla tamamladı.

Bu işlem, son yıllarda ülkemiz finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olma özelliği taşımasının yanı sıra; küresel yatırımcıların uzun vadeli perspektifle Türkiye'ye ve Ziraat Bankası'na duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Piyasalardan Uzun Vadeli Güven ve Güçlü Talep

Küresel finansal koşulların dalgalı seyrettiği bir dönemde başarıyla tamamlanan işlem, Ziraat Bankası'nın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini, istikrarlı fonlama yapısını ve sağlam bilanço kompozisyonunu bir kez daha teyit etti.

Uzun vadeli yatırım anlayışına sahip kurumsal yatırımcıların programa gösterdiği ilgi; Bankamızın sürdürülebilir finansman stratejisinin ve uluslararası operasyonel kapasitesinin doğru bir zeminde konumlandığını ortaya koydu.

DPR Programı, Stratejik Bir Finansman Aracı Olmayı Sürdürüyor

Ziraat Bankası, artan dış ticaret hacmi ve küresel ölçekte büyüyen havale akımları doğrultusunda DPR Programı'nı, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynakları oluşturma stratejisinin temel yapı taşlarından biri olarak etkin ve stratejik biçimde kullanmaktadır.

Bu program sayesinde Bankamız, uzun vadeli, öngörülebilir ve maliyet etkin kaynaklara erişimini sürdürürken; Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kesintisiz finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.

Alpaslan Çakar: "Küresel ölçekte duyulan güven, Bankamızın gücünü ve istikrarını teyit ediyor"

İşleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Banka'nın uluslararası operasyonel gücüne dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Yurt içinde dış ticarette liderliğini sürdüren Ziraat Bankası, yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu iş birlikleri, Bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor."

Çakar, gerçekleştirilen finansmanın Bankamıza ve Ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programımız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, Bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankası'nın küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır."

Kaynak, Üretim Ekonomisini ve Sürdürülebilir Büyümeyi Destekleyecek

Sağlanan finansmanın kullanım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar; "Bu kaynak; başta tarım, ihracat, KOBİ'ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere, üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak, reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz."

Uzun Vadeli ve Çeşitlendirilmiş Fonlama Stratejisi Kararlılıkla Sürdürülüyor

Ziraat Bankası, kurumsal bankacılık ve dış ticaret alanındaki lider konumunu korurken; uzun vadeli, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynaklarını artırmaya yönelik stratejilerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilen bu işlem, Banka'nın yalnızca bugünkü finansal gücünü değil, aynı zamanda gelecek vizyonunu, sürdürülebilir büyüme anlayışını ve uluslararası piyasalardaki derinliğini de güçlü biçimde yansıtıyor.