Pep Guardiola'dan Gazze isyanı

Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Gazze hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İspanya'da düzenlenen bir yardım konserinde sahneye çıktı. Filistinli çocuklar hakkında konuşan İspanyol teknik adam, Gazze’de yaşananlara bir kez daha tepki gösterdi.

Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, 'Annem nerede?' diye yalvaran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik."

Guardiola, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanları gönderiyorlar... Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar."

Pep Guardiola son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadı. Tecrübeli teknik direktör eski öğrencileri Sane ve İlkay'a bir süre sohbet etti.

Maçı City 2-0 kazanarak Devler Ligi'nde yoluna devam etti. Galatasaray ise play-off oynayacak.