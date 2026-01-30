TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 5,6 arttı

Aralık 2025’te ihracat yüzde 12,7 artarak 26,4 milyar dolara, ithalat yüzde 10,7 artarak 35,7 milyar dolara çıktı. Yıllık bazda ihracat 273,4 milyar dolar, ithalat 365,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Aralık’ta yüzde 5,6, yıl genelinde yüzde 11,9 arttı. İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada yer aldı. Enerji ve altın hariç ihracat %14,6, ithalat %17,9 artarken ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,1’e ulaştı. İmalat sanayi ihracatta yüzde 93,2 pay aldı.

Türkiye’nin dış ticareti Aralık 2025’te ivme kazandı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici verilere göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolara, ithalat ise yüzde 10,7 yükselerek 35 milyar 674 milyon dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 5,6 artışla 9 milyar 301 milyon dolara çıktı.

Yılın tamamında ihracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 6,2 artarak 365,4 milyar doları gördü. 2025 genelinde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artışla 92 milyar doları aştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yıla kıyasla gerileyerek yüzde 76,1’den yüzde 74,8’e indi .

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ TİCARETTE DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda Aralık ayı ihracatı yüzde 14,6, ithalat ise yüzde 17,9 arttı. Bu kalemler dışarıda bırakıldığında ihracat 24,8 milyar dolara, ithalat ise 27,6 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1’e yükseldi. Bu veri, dış ticaretin yapısal bileşenleri açısından görece dengeli seyrettiğini ortaya koydu.

İMALAT SANAYİİ VE ARA MALI ETKİSİ DIŞ TİCARETTE BELİRLEYİCİ OLDU

2025 Aralık ayında toplam ihracatın yüzde 93,2’sini imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Aynı ayda ithalatın yüzde 65,4’ü ara mallarından kaynaklandı. Yıl genelinde ise imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,3’e, ithalattaki payı yüzde 81,8’e ulaştı. Tüketim mallarının ithalattaki payı yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı.

Teknoloji yoğunluğu açısından bakıldığında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 6,3 olurken, ithalatta bu oran yüzde 14,6’ya kadar yükseldi .

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Ülke bazında ihracatta Almanya 1 milyar 760 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, Irak ve Fransa takip etti. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4’ünü oluşturdu. 2025 genelinde ise Almanya’ya yapılan ihracat 22,2 milyar doları buldu.

İthalatta ise Çin, Aralık ayında 4,6 milyar dolarlık hacimle başı çekerken; Rusya, Almanya, ABD ve İtalya takip etti. Çin’den ithalat 2025 yılı boyunca 49,6 milyar doları aştı; bu da Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 13,6’sına karşılık geliyor.

Özel ticaret sistemine göre Aralık 2025’te ihracat yüzde 14,1 artarak 24,2 milyar dolara, ithalat ise yüzde 11 artışla 33,8 milyar dolara yükseldi. Bu kapsamda dış ticaret açığı 9,6 milyar dolara çıktı. Ocak-Aralık döneminde ise ihracat yüzde 4,8 artışla 248,8 milyar dolar, ithalat yüzde 7 artışla 344 milyar doları geçti.