Şimşek, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, geçen yıl ihracat ve turizmde kaydedilen performansın, sürdürülebilir cari denge hedeflerine yönelik kazanımları desteklemeye devam ettiğini belirtti. "Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeye, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında ihracat ve turizmde kaydedilen performansın sürdürülebilir cari denge hedefi açısından kritik rol oynadığını belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) öngörüsünün altında kaldığını vurguladı.

“2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti” diyen Şimşek, ihracatın yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldiğini, ithalatın ise altın fiyatlarının da etkisiyle artış gösterdiğini açıkladı. Ancak buna rağmen dış ticaret açığı, OVP’de öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

TURİZM GELİRLERİNDE ARTIŞ, KİŞİ BAŞI HARCAMADA REKOR

Şimşek, turizmde de olumlu bir tablo çizdi. “Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025’te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı” ifadelerini kullandı. Bakan, turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yayma hedefiyle uygulanan politikaların katkısıyla kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını bildirdi.

HİZMET GELİRLERİ KÜRESEL BELİRSİZLİĞİ DENGELEDİ

Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin hizmet gelirlerindeki güçlü pozisyonunun dış denge üzerinde koruyucu rol oynadığına dikkat çeken Şimşek, “Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor” dedi.

Sanayi ve yenilenebilir enerji yatırımları öncelikli

Cari dengenin sürdürülebilirliğine yönelik yapısal adımların süreceğini kaydeden Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz.”