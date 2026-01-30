BIST 13.722
DOLAR 43,50
EURO 51,87
ALTIN 6.988,81
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin UEFA geliri dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin UEFA geliri dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin avroluk kazanca ulaştı.

Abone ol

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı. Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin avro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon avro daha kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
DeFacto Cidde'de yeni mağazasını hizmete sundu
DeFacto Cidde'de yeni mağazasını hizmete sundu
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem
Sompo Sigorta acenteleriyle Vietnam'da buluştu
Sompo Sigorta acenteleriyle Vietnam'da buluştu
TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 5,6 arttı
TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 5,6 arttı
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
ABD Başkanı Trump'tan 10 milyar dolarlık dava açtı
ABD Başkanı Trump'tan 10 milyar dolarlık dava açtı
Pep Guardiola'dan Gazze isyanı
Pep Guardiola'dan Gazze isyanı
Şamil Tayyar hükümeti uyardı: Sandıkta Hiroşima etkisi yaratır
Şamil Tayyar hükümeti uyardı: Sandıkta Hiroşima etkisi yaratır
AB vizelerinde sil baştan! Schengen'e başvurucaklar dikkat
AB vizelerinde sil baştan! Schengen'e başvurucaklar dikkat
Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Biber gazıyla gasp! 2,7 milyon dolar çalındı
Biber gazıyla gasp! 2,7 milyon dolar çalındı
Boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar verdi
Boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar verdi