İBB'den deprem bölgesine 2,2 milyar liralık destek

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay başta olmak üzere afet bölgesinde geniş kapsamlı bir seferberlik başlatan İBB, bugüne kadar gerçekleştirdiği yardım ve altyapı projelerinin toplam maliyetini açıkladı. İBB’nin bölgedeki güncel yatırım tutarı 2 milyar 246 milyon lirayı aşarak devasa bir sosyal ve teknik destek paketine dönüştü.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen süreçte, İBB’nin bölgedeki varlığı "acil müdahale" aşamasından "kalıcı ihya" aşamasına geçti. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; arama kurtarmadan kalıcı konutlara, devasa altyapı onarımlarından tarımsal desteğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

ALTYAPI VE KONUT SEFERBERLİĞİ: 1,4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

İBB’nin bütçesindeki en büyük payı, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen fiziki projeler oluşturdu. 1 milyar 410 milyon liralık dev bütçeyle gerçekleştirilen projeler arasında şunlar öne çıkıyor:

201 konut ve 21 ticari birimden oluşan yaşam alanları kuruldu.

Şehrin can damarı olan içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon hatları yenilendi.

Adıyaman-Çatdere Köprüsü sıfırdan inşa edilirken, Hatay genelinde 38 milyon liralık asfaltlama çalışması yapıldı.

Samandağ Sahil Parkı gibi binlerce metrekarelik rekreasyon alanları vatandaşın hizmetine sunuldu.

SOSYAL YARDIMLAR: 11 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN DAĞITILDI

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına 508 milyon liralık bir bütçe yönetildi.

1,6 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, 853 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

10 binden fazla haneye doğrudan nakdi yardım sağlandı.

26 bini aşkın gönüllü, İBB ekipleriyle omuz omuza vererek yardım organizasyonlarında görev aldı.

SAĞLIK VE LOJİSTİKTE KESİNTİSİZ HİZMET

İBB, bölgedeki sağlık krizine karşı 185 milyon liralık bir bütçeyle yanıt verdi. Mobil sağlık gemisiyle röntgen ve laboratuvar gibi hastane imkanları sahaya taşınırken, 73 bin vatandaşa doğrudan sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca arama kurtarma ve lojistik operasyonları için ayrılan 141 milyon liralık kaynakla sadece enkaz çalışmaları değil, İskenderun Limanı’ndaki dev yangın gibi kritik afetlere de müdahale edildi.