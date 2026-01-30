Bahis soruşturması: 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.