Beyaz'la Joker yarışmasında kriz çıktı! O ismin işine son verildi, sosyal medyadan duyurdu...

Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştuğu Beyaz'la Joker programıyla heyecanlı bir dönüş yaptı. 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde gerilerde kaldı.