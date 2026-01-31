BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  EKONOMİ

Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı

Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı

Savunma ve havacılık sanayisinin 2025 ihracat şampiyonu ARCA Savunma oldu.

Abone ol

5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında geçen yıl ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri verildi.

Ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün takdim etti.

Buna göre, sektörün 2025 yılında en fazla ihracat yapan firması ARCA Savunma oldu.

ARCA'yı sırasıyla Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, Otokar, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri ve Alp Havacılık izledi.

Askeri elektronik sistemler, radarlar, simülatörler kategorisinde ASELSAN birinci, Boğaziçi Savunma ikinci oldu.

Askeri deniz platformları kategorisinde ASFAT birinci, HAVELSAN ikinci, Meteksan Savunma üçüncü sırada yer aldı. KOBİ düzeyinde AKANA Deniz Teknolojileri ödüllendirildi.

Kara araçları kategorisinde Otokar birinci, Nurol Makina ikinci, BMC üçüncülük ödülü aldı. KOBİ düzeyinde MENATEK ödüle ulaştı.

Hava taşıtları ve motorları ile parçaları kategorisinde TUSAŞ birinci, TEI ikinci, Alp Havacılık üçüncü oldu. KOBİ düzeyinde AKSA İleri Kompozit ödül aldı.

İnsansız hava araçları kategorisinde Baykar birinci, TUSAŞ ikinci, STM üçüncü sırada yer aldı. BMS ise KOBİ düzeyinde ödüllendirildi.

Roket ve akıllı füze sistemleri kategorisinde ROKETSAN birinci oldu. Sinerji Yüksek Teknoloji ise KOBİ ödülünü aldı.

Silah sistemleri ve mühimmat kategorisinde ARCA Savunma birinci, Samsun Yurt Savunma ikinci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ üçüncülük ödülüne uzandı. KOBİ ödülü, Bahtiyar Av Malzemelerine verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Epstein belgeleri yayımlandı! Prens Andrew detayı şoke etti
Yeni Epstein belgeleri yayımlandı! Prens Andrew detayı şoke etti
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Hasan Can Kaya Reynmen Nisa Bölükbaşı Barıy Murat Yağcı Enes Batur...
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Hasan Can Kaya Reynmen Nisa Bölükbaşı Barıy Murat Yağcı Enes Batur...
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
Fatih Terim geri dönüyor! Hem de eski takımına: İşte yeni adresi
Fatih Terim geri dönüyor! Hem de eski takımına: İşte yeni adresi
Cizre'de korkunç kaza! 2 ölü, 6 yaralı...
Cizre'de korkunç kaza! 2 ölü, 6 yaralı...
21 kentte kenevir üretimi yapılabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
21 kentte kenevir üretimi yapılabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!
Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!
Mersin'de "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı
Mersin'de "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı
Elektronik mühendisi, kripto para bağımlılığından böyle kurtuldu
Elektronik mühendisi, kripto para bağımlılığından böyle kurtuldu
İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı
İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı