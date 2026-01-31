BIST 13.838
Fatih Terim geri dönüyor! Hem de eski takımına: İşte yeni adresi

Suudi Arabistan’da Fatih Terim için sürpriz bir ihtimal gündemde. A Spor’un haberine göre Al Shabab yönetimi, mevcut teknik direktörle yolların ayrılması halinde 72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyı yeniden göreve getirmeyi planlıyor. Terim’in eski kulübüne dönüşü yakından takip ediliyor.

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim’le ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ta görev yapan 72 yaşındaki çalıştırıcının, kariyerinde daha önce yer aldığı bir kulübe yeniden dönebileceği iddia edildi.

YENİDEN TERİM'İ İSTİYORLAR

A Spor’un aktardığı bilgilere göre Al Shabab yönetimi, mevcut teknik direktörle yolların ayrılması durumunda Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirmeyi planlıyor. Kulübün, Terim’in tecrübesi ve geçmiş dönemde bıraktığı etki nedeniyle bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Al Shabab cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmezken, Fatih Terim’in yeniden Suudi Arabistan’a dönüp dönmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

TERİM'İN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü’nde başlayan Fatih Terim, ilerleyen yıllarda Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al Shabab gibi önemli takımlarda görev aldı. Başarılı çalıştırıcı, kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu elde ederek Türk futboluna damga vurdu.

