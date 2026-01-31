BIST 13.838
Mersin'de "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, Mersin'de "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında bir yıl içinde 1 milyar 900 milyon lira para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlendiğini belirten Yerlikaya, gözaltına alınan 47 zanlıdan 29'unun tutuklandığını, 14'ünün hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve 4'ünün ise işlemlerine devam edildiğini aktardı.

Operasyonda, 11 şirkete ait banka hesaplarına bloke konulduğu, 7 taşınmaz ve 10 araca da el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

