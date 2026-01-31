Ali Koç, Fenerbahçe'den alacaklarını hibe etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Ali Koç'un kulüpten tüm alacaklarını sarı-lacivertlilere hibe ettiğini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Ali Koç'un kulüpten tüm alacaklarını sarı-lacivertlilere hibe ettiğini duyurdu. Salar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı vardı. Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti. Camiamız adına çok teşekkür ederiz."