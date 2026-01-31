Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini etkiledi

Kuzey Ege’de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege'de sağanak ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor.

BAZI FERİBOT SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. feribot seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

DİĞER GÜZERGAHLARDA ULAŞIM NORMAL

Açıklamaya göre, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.