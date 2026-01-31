BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL

Bayraktar'dan enerji açıklaması: Doğal gaz ve elektriğin yarısı devletten

Bayraktar'dan enerji açıklaması: Doğal gaz ve elektriğin yarısı devletten

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek." dedi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Mehmet Fatih Serdengeçti bir araya geldi. Daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile görüştü. Bayraktar, programları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bayraktar, Osmaniye'de bakanlık bünyesinde yürütülen enerji, elektrik ve doğal gaz hizmetleri kapsamındaki proje ve faaliyetleri inceleyeceklerini söyledi.

Osmaniye'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük felaketi çok kısa bir zaman içerisinde asrın inşasına çevirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirten Bayraktar, kentin kalkınması ve büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

BUGÜN 81 İLDE DOĞAL GAZ VAR

Doğal gazın bir AK Parti projesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir vizyonun eseri. Türkiye'de 2002'de sadece 5 ilde olan doğal gaz bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de, bütün ilçelerimizde var. İşte beldelerimize gitmeye başladı. Doğal gaz çok büyük bir rahatlık. Özellikle hanımefendiler bunun kıymetini daha iyi anlarlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu o hedef, hamdolsun bugün gerçeğe dönüştü. Türkiye'de 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğal gaz var. Bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda hem doğal gaz hem elektrik hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için gibi gece gündüz gayret ediyoruz."

KARADENİZ'DE 4 MİLYON EVE YETECEK KADAR GAZI ÜRETİR HALE GELDİK

Türkiye'nin doğal gazda ithalata olan mecburiyetini ortadan kaldırmaya başladıklarına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi. Kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan, karalarında petrolünü, doğal gazını yoğun bir şekilde arayan bir ülke haline geldi. Hamdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin 'Arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler' dediği gazı, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023'te evlerimizde kullanır haliyle üretmeye başladık. Karadeniz'de 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldik. İnşallah bu sene yine önemli bir yıl, bu 8 milyon haneye gelecek. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize yani kesinti, kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak."

Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı" vizyonundaki en önemli hedeflerden birisinin enerjideki dışa bağımlılığı bitirme olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali, vizyonu. Bunu başardığında Türkiye, ekonomide daha bağımsız hale gelecek. Bugün konuştuğumuz işte yüksek enflasyon, döviz ve cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu sadece bir enerji meselesi değil onu bilelim. Bu iş milli güvenliğin bir parçası. Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek."

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da patlama! Bender Abbas şehrindeki bir bina havaya uçtu
İran'da patlama! Bender Abbas şehrindeki bir bina havaya uçtu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Mika Raun tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Mika Raun tutuklandı
Trabzon'da korkunç olay! 5 gün önce kaybolan genç denizde aranıyor
Trabzon'da korkunç olay! 5 gün önce kaybolan genç denizde aranıyor
Gaziantep'te korkunç kaza! 1 Ölü, 6 yaralı...
Gaziantep'te korkunç kaza! 1 Ölü, 6 yaralı...
Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı
Kosova'daki erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
ULUSKON’dan Suudi Arabistan ile ihracat ve ithalatı artıracak diplomasi hamlesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli üretimde öncelikli ürün listesi yenilendi
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran'dan Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast iddiasıyla ilgili açıklaam
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de korkutan kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "parti devleti videosu" eleştirisine yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri