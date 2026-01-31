İran’da ABD askerleri için 5 bin mezar!

İran’ın başkenti Tahran’da, olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için 5 bin mezar kazıldığı iddia edildi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’na dayandırdığı haberinde mezarların geçici defin için hazırlandığını aktardı. İranlı yetkililer konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İran’ın başkenti Tahran’da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.