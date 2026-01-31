BIST 13.838
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü

Sarıyer’de balıkçı barınağında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Olayda sürücü, teknesinden atlayarak yardıma gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sarıyer'de bir otomobilin balıkçı barınağından denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobilin denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmesi, teknesinden atlayıp yüzerek olay yerine gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücünün araçtan çıkarılması yer alıyor.

