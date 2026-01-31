Tüketici Hakem Heyetleri'ne gelen şikayetler pes dedirtti! Şişeyi açamadı diye şikayet eden var

Geçen yıl Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan başvurulardan bazıları farklı taleplerle dikkat çekti. Türkiye'de tüketicilerin haklarını arama isteği her geçen yıl artıyor. Uzaktan alışverişten mobilyaya, ilginç şikayetlerle dolu bir yıl yaşandı.

Tüketicilerin haklarını aramaya yönelik 2024'te 755 bin 907 olan başvuru sayısı, 2025'te yüzde 20 artış gösterdi.

Tüketiciler Birliği verilerine göre, 2025'te 907 bin 515 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu.

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.

2025 yılında Türkiye'de 907 bin 515 kişinin tüketici hakem heyetlerine müracaat etti ve 849 bin 143 başvuru karara bağlandı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAĞLANMA LİMİTİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor, 186 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvuruluyor.

Tüketicilerin yüzde 70'lik kısmı, şikayetlerini internet üzerinden yaptı.

TÜRKİYE GENELİNDE İLGİNÇ ŞİKAYETLER

Türkiye'nin çeşitli illerinde tüketiciler hem il hem de ilçe tüketici hakem heyetlerine ilginç başvurularda bulundu.

KÖPEĞİNE İLGİSİZ DAVRANDIĞI İÇİN ŞİKAYET ETTİ

-Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.

PET ŞİŞEYİ AÇAMAYINCA KIZDI

-Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

ÇATAL, TABAĞA SÜRTÜNCE SES ÇIKARTTIĞI İÇİN ARADI

-Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

FINDIKLI YAZAN ÜRÜNDE FINDIK ARADI

-Kayseri'de bir marketten üzerinde fındıklı yazan çikolata satın alan tüketici, ürünün üzerinde fındıklı yazdığını ancak içerisinde bulunmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi.

OTOYOLDA ÖNÜNE ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPTI, YOLU İŞLETEN ŞİRKETİ ŞİKAYET ETTİ

-Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

KREDİ KARTINA GELEN 2 LİRALIK KOMİSYON ÜCRETİNİ GERİ ALDI

-Kayseri'de marketten yaptığı alışverişin bedelini kredi kartıyla ödeyen tüketici, 2 liralık komisyon ücreti kesilmesine tepki göstererek marketi tüketici hakem heyetine şikayet etti. Heyet, tüketicinin talebini haklı bularak komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi.