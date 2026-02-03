Ramazan ayı için hazırlık başladı! 2026 Ramazan pidesi ve koli fiyatı belli oldu

Geçen yıla göre yüzde 20 fiyatı artan ramazan kolileri 499 TL'den başlayıp 1.999 TL'ye kadar çıkıyor. Sabah'ta yer alan habere göre içeriğinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999TL'ye kadar yükseliyor.