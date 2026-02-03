Ramazan ayı için hazırlık başladı! 2026 Ramazan pidesi ve koli fiyatı belli oldu
11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu dönemin vazgeçilmezi olan ramazan kolileri raflara çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan ayında pide fiyatı ne kadar olacak? Ramazan kolileri ne kadardan satışa sunulacak?
Geçen yıla göre yüzde 20 fiyatı artan ramazan kolileri 499 TL'den başlayıp 1.999 TL'ye kadar çıkıyor. Sabah'ta yer alan habere göre içeriğinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999TL'ye kadar yükseliyor.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan pidenin de fiyatı netleşiyor. Yapılan hazırlıklar kapsamında fiyatlar il bazında değişiklik gösterse de Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin fiyatı 100 TL'yi geçmeyecek.
Buna göre 300 gramlık sade pide 30 TL, susamlısı 35 TL, yumurtalı ve susamlılar ise 40 TL'den satışa sunulacak.
500 gramlık pide ise 50 TL'den satılacak. Bunun yumurtalı ve susamlısı da 60 TL olacak.