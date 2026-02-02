Bomba isim de dosyadan çıktı! Rihanna iddialara ne cevap verecek?

Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia ve görüntü dolaşıma girmeye devam ediyor. Son olarak bazı platformlarda paylaşılan içeriklerde, Rihanna'nın Epstein'e video gönderdiği ve kendisini aradığını gösterdiği öne sürülen ekran görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

DOĞRULUĞU HENÜZ TEYİT EDİLEMEDİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, iddialar uluslararası basında da temkinli bir dille ele alındı. Dış basındaki haber ve analizlerde, söz konusu ekran görüntülerinin resmi Epstein dosyalarında yer almadığı, görüntülerin kaynağının ve doğruluğunun ise henüz teyit edilemediği vurgulandı. Bazı medya kuruluşları, Epstein dosyaları etrafında yoğun bir dezenformasyon dalgası oluştuğuna dikkat çekti.