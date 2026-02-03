AK Parti'ye geçip Erdoğan'a selam vermişti! Hasan Ufuk Çakır: Beni 70 araba karşıladı, çekemiyorlar

CHP'den istifa edip AK Partiye’ye katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan Hasan Ufuk Çakır coşkulu konuşması ile dikkat çekmişti. Çakır'ın asker selamı ise günlerce tartışma konusu oldu. Çakır, o eleştiriler için bakın ne dedi

Hasan Ufuk Çakır, CHP’den milletvekili seçildi. CHP içinde bazı milletvekilleriyle yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından partisinden istifa etti. AK Parti’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı’nı asker selamıyla selamladı. Saygı Öztürk'e konuşan Çakır eleştirilere yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanımıza selam verdim diye millette hiç bir rahatsızlık görmedim." diyen Çakır şunları kaydetti:

Ben o gün; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Şu anda anayasaya göre de Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben de ona selam duruyorum’ dedim. Yani asker selamından kimin rahatsızlığı olur? Onu ben orada yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı selamdan niçin rahatsız olsun?

Gittiğim yerlerde yer yerinden oynuyor. Aydıncık’ta, Erdemli’de, Mut’ta binlerce kişi karşıladı.

Sabahın 07.30’un da beni 70 araba karşıladı. Bu ilgiden dolayı rahatsız olanlar var. Bunu aşamadılar.

Ben halkın içindeyim, bütün ilçeleri yalnız dolaşıyorum.

BENİ ÇEKEMİYORLAR

Millet beni bağrına basmış. İşte rahatsızlığın ana sebebi bu. Başka bir sebep yok. Göreceksiniz Mersin Belediyesi’ni de gelecek seçimde AK Parti’nin alacağını söylüyorum. Bu da rahatsızlık yaratıyor. Bütün hadise bu.

Vatandaşın bana olan sevgisini kıskandıkları, beni çekemedikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı bozup partiden kovdurmak isteyenler var. Hadise bu. Benim gayrimeşru bir işim yok. Herkes aynaya baksın.”