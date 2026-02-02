BIST 13.605
Asker selamıyla AK Parti'ye katılan vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

AK Parti'ye yeni katılan Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözleri tepki çekti. Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Çakır'ın açıklamalarından rahatsız olduğunu açıkladı.

Ak Parti'ye katılım sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği asker selamıyla dikkat çeken Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emekli maaşlarını eleştiren vatandaşlara sert ifadelerle yüklendi. Çakır, 20 bin liralık emekli maaşının tartışılmasını eleştirerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik koşullara vurgu yaptı ve güvenlik tehditleri üzerinden emeklilerin taleplerini küçümseyen bir dil kullandı. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle emekli kesiminden tepki topladı.

Asker selamıyla AK Parti'ye katılan vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Resim: 0

Şamil Tayyar: Açıklamalardan Cumhurbaşkanı da rahatsız oldu

Ak Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve parti yönetiminin de bu açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade etti.

Tayyar, paylaşımında milletvekilliği seçim sistemine ilişkin eleştirilerini de gündeme getirerek dar bölge seçim sistemi önerisini yeniden dile getirdi. Mevcut sistemin "tombala vekillik" ürettiğini savunan Tayyar, seçmenin iradesini güçlendirecek bir modelin Meclis'in etkinliğini artıracağını belirtti.

Hasan Ufuk Çakır'ın emeklilere yönelik ifadeleri sonrası AK Parti içinde yaşanan rahatsızlık, parti disiplinine ve söylem birliğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin AK Parti yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde Çakır'ın çıkışının partiye zarar verdiği yorumları yapılıyor.

Asker selamıyla AK Parti'ye katılan vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Resim: 1

Çakır ne demişti?

Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda şu ifadelere yer vermişti: Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

