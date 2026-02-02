Gazze'de kritik gün! Refah Sınır Kapısı açıldı

Ateşkes kapsamında Refah Sınır Kapısı iki yıl aradan sonra dün deneme amaçlı açılmıştı. Bugün ise iki taraftan da açıldı.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan ve Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açıldığı duyuruldu.

Varılan anlaşmaya gereği, 150 Filistinli Gazze'den çıkış yapabileceği bildirildi.

YAYA GEÇİŞLERİNE "DENEME" AMAÇLI AÇILMIŞTI

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığını aktarmıştı.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paylaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtilmişti.

Tüm tarafların pilot uygulama aşamasında geçişlerin başlamasına hazırlık yaptığı, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişinin fiili olarak başlayacağı kaydedilmişti.

80 BİN FİLİSTİNLİ DÖNMEYE HAZIR

Al Jazeera’ye göre İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’yi terk eden yaklaşık 80 bin Filistinli evlerine geri dönmek istiyor. Öte yandan tahmini olarak 22 bin yaralı ve hasta Filistinli de Refah’tan çıkarak tedavi olmayı bekliyor. Gazze’deki El Şifa Tıp Kompleksi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Salmiya’ya göre hasta ve yaralıların geçişi konusunda yaşanacak gecikmeler can kaybı sayısını iki kat artırabilir. Refah Sınır Kapısı’nın asıl olarak ekim ayında, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, Gazze’deki son esirin geçen hafta teslim edilmesine kadar bu adımı atmayı reddetmişti.