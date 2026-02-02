Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı...

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Epstein dosyasında Ahmet Davutoğlu’nun adının geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Karcı, Davutoğlu’nun söz konusu kişilerle herhangi bir temasının bulunmadığını belirterek sürecin bilinçli ve organize bir provokasyon olduğunu söyledi.

Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler açıklandı. Epstein belgelerindeki bir yazışmada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da isminin geçtiği öne sürüldü. Konuya ilişkin Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı bir açıklama yaptı. Karcı şunları kaydetti:

-ABD’li Tom Pritzker’in, Jeffrey Epstein’a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır.

-Açıkça ifade ediyoruz ki; Sayın Genel Başkanımızın bu iddialar bağlamında söz konusu kişilerle herhangi bir resmi ya da gayriresmi irtibatı bulunmadığı gibi, e-posta yoluyla en ufak bir teması da yoktur. Sadece bir yazışmada isminin geçmesi üzerinden üretilen spekülasyonlar tamamen art niyetlidir.

-Nitekim aynı dosya setinde yalnızca Sayın Ahmet Davutoğlu değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit dâhil olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış birçok devlet insanının ismi de yer almaktadır. Buna rağmen ülkemiz içindeki bazı odakların hedefi özellikle Genel Başkanımız üzerine yoğunlaştırması, sürecin açık bir itibar suikastı olduğunu göstermektedir.

-Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş, devlet ciddiyetini ve diplomatik sorumluluğu en üst düzeyde temsil etmiş bir isim hakkında yürütülen bu kampanya; ahlaki, hukuki ve siyasi olarak yok hükmündedir.

-Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir.