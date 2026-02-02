BIST 13.838
Nihat Kahveci Galatasaray'da ilk maçına çıkan Noa Lang'ın performansı için ne dedi?

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta gözler yeni transfer Noa Lang'taydı. Yorumcu Nihat Kahveci, Lang için "Oyunun içinde topa sahip oldu, garanti oynadı, ikili mücadeleleri kazandı, bir tane kilit pas verdi, orta denedi. İlk maç üzerinden performansını beğendim.” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u evinde konuk etti. Maçın ardından Nihat Kahveci mücadeleyi yorumladı.

Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller ise Opoku (kk), Osimhen, Sara ve Icardi'den geldi. Deneyimli yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından Kontraspor’da maçı yorumladı.

"Galatasaray, bugün kağıt üstünde favoriydi. Gerekeni de yaptı. Galatasaray bugün işini yaptı, 6 puan. Yarın oturacaklar, Kocaelispor-Fenerbahçe maçını izleyecekler. Kayserispor, bugün puan alabilecek ve taraftarına umut verecek bir oyun oynayamadı. Galatasaray da oynattırmadı çünkü ciddiydi."

“Yunus, kötü olmasına rağmen bugün 11 başladı. İyiyken iyi, kötüyken kötü. Son 3-4 maçtır Yunus yok. Toparlanması lazım. Lang'ın bugün ikili mücadele istatistiği çok önemli: 7/9. Zaten kaliteli oyuncu, gol ve asist katkısı yapacak. Ama en çok hoşuma giden, ikili mücadele kazanması. Bugün gol veya asist yapmadı. Oyunun içinde topa sahip oldu, garanti oynadı, ikili mücadeleleri kazandı, bir tane kilit pas verdi, orta denedi. İlk maç üzerinden performansını beğendim.”

“Okan hoca mutludur. Hücumda iki tane farklı tipte oyuncusu var. Kapanan takımlara karşı Lang, açık alanlar için Barış Alper. Juventus maçı... O gün Lang oynarsa şaşırmam ama bugünden tahmin yapmak zor. Maça daha çok var. Maç hemen bu çarşamba olsa Barış'ı oynatırım.”

“Asprilla'yı ayağına top aldığında çok rahat gördüm. Teknik oyuncu. Kulübede iyi alternatif olur. Girip maç aldığı da olacak.”

