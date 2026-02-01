BIST 13.838
HABER /  DÜNYA

ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı

ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerde, Rothschild firması ile 2015'te 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görüldü.

Belgede, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı" olduğu ifade edilen ödemenin, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

