Yakalama kararı bulunan fenomen Enes Batur'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz günler de uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda adı geçen ancak yurt dışında bulunan fenomen Enes Batur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Enes Batur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Enes Batur Sungurtekin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli işbirliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.'