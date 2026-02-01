BIST 13.838
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin "sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan golünü atan Icardi sarı-kırmızılı ekipteki 117. maçında 72. golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray formasıyla 72 gol atan Gheorghe Hagi ile gol sayısını eşitleyerek, Rumen efsanenin rekorunu egale etti.

İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A KARŞI ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti.

Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

İLK SEZONUNDA 23 KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı.

Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip file

