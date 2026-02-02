BIST 13.838
Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina forma giyemeyecek

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasında Lemina’dan gelen kart haberiyle sarsıldı. Mücadelenin 33. dakikasında sarı kart gören Gabonlu orta saha, cezalı duruma düştü. Lemina, Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig’de Kayserispor karşısında sahaya çıkan Galatasaray’da maçın henüz ilk yarısında moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki önemli isimlerinden Mario Lemina, mücadelenin 33. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

RİZE'DE YOK

Kart sınırında bulunan Lemina, gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, bu nedenle Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DA DA CEZALI

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, İstanbul'da eski takımına karşı oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Gabonlu orta saha oyuncusu, Manchester City ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

