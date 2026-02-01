Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."

ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar ve fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein hakkındaki federal soruşturmaya ait yayınlanan dosyaların son bölümünde Epstein ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasında 2012 ve 2014 yılları arasında gerçekleşen konuşmalar ortaya çıktı. Epstein'ın Musk'a yönelik bir davet üzerinden "Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Abone ol

Fortune’da yer alan habere göre, Epstein ve Musk arasındaki e-posta yazışmalarında ziyaret planlamaları, Epstein’in adasına davet ve Epstein’in birden fazla kadınla beraber SpaceX’e yapacağı bir ziyarete ilişkin konuşmalar yer alıyor.

Elon Musk’ın, daha önce Epstein’ın Little St. James adlı özel adasına gitmeyi reddettiği ve Epstein’ın “tuhaf biri” olduğunu bildiği yönündeki açıklamalarına rağmen, belgelerde Musk’ın bu ziyaretleri planladığı, tarih ve saatleri koordine ettiği ve helikopterle ulaşım ayarlamalarını konuştuğu çok sayıda örnek yer alıyor. Ziyaret gerçekleşip gerçekleşmediği ise belgelerde anlaşılmıyor.

"Parti planı var mı?"

Belgelerde, Musk’ın Epstein’le parti planı yaptığı da görülüyor. Musk, 25 Aralık 2012’de adaya davete yanıt olarak, “Herhangi bir parti planın var mı? Bu yıl akıl sağlığımın sınırına kadar çalıştım ve bu yüzden çocuklarım Noel’den sonra eve döndüklerinde, St Barts’ta ya da başka bir yerde parti ortamına girip biraz dağıtmak istiyorum” yazdığı görülüyor. Elon Musk ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmalar, Musk’ın Epstein’ın özel adasını ziyaret etmeyi defalarca gündeme getirdiğini ve buna yönelik planlar yaptığını gösteriyor.

25 Eylül 2012’de Epstein'in Musk’ı davet ederek, “Zaman bulursan gelip Karayipler’deki adamda beni ziyaret et. Arkadaşını ya da arkadaşlarını da getir. Kasım ve Aralık aylarının büyük bölümünde orada olacağım” yazdığı görülüyor. Musk ise aynı gün olumlu yanıt vererek, “Kulağa hoş geliyor, gelmeye çalışacağım” diyor.

Epstein’in üç kızla Space X ziyareti

Belgeler ayrıca, Jeffrey Epstein’ın Şubat 2013’ün sonlarında California’daki SpaceX’i ziyaret ettiğini gösteriyor. 22 Şubat 2013’te Epstein’ın asistanı Lesley Groff’un Elon Musk’a gönderdiği e-postada, “Üç kızın pasaportlarının kopyalarını sana gönderdim. Jeffrey kimliğini yanında getirecek” ifadelerini kullandığı görülüyor. Belgelerde, söz konusu kadınların kimliklerine yer verilmiyor, yaşları belirtilmiyor ve SpaceX ziyareti sırasında tam olarak ne yaşandığına dair bir açıklama da bulunmuyor.

“Birleşmiş Milletler Genel Kurul partisi” daveti

Belgelere göre, Jeffrey Epstein 2013 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi yaptığı planlar hakkında Elon Musk ile iletişime geçti. Epstein, “New York için herhangi bir planın var mı? Genel Kurul açılışında eve gelen çok sayıda ilginç isim var” diye yazdığı görüldü.

Musk ise birkaç saat sonra daveti reddederek şu yanıtı veriyor: “İki karmaşık şirketin hem yönetimini hem de ürün tasarımı/mühendisliğini yürütüyorum. Ayrıca SpaceX, muhtemelen tarihin en gelişmiş roketini fırlatmak üzere. BM diplomatlarının hiçbir şey yapmadığını izlemek için New York’a uçmak zamanın akıllıca bir kullanımı olmaz”.

Epsteini Musk'a yanıt olarak davetini netleştirerek şu ifadeleri kullanıyor: “Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı.”

Bu konuşmada e-posta zinciri burada sona eriyor; sonrasında herhangi bir yanıt ya da katılıma dair bir bilgi bulunmuyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.