AK Parti'den Özgür Özel'e Suriye tepkisi: İftira kampanyası yürütüyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD-İran gerilimi için müzakere çağrısında bulunan Çelik, "Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır." dedi. Çelik ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ile ilgili söylemlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çelik, İran ve ABD arasındaki gerilim ile ilgili konuşurken müzakere çağrısında bulundu. Çelik, "İran'a yapılacak dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Askeri saldırılar ile bir ülkenin liderlerinin, kurumlarının hedef alınması çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır." dedi.

Özel'e Suriye söylemlerinden dolayı tepki gösteren Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel çıkmış diyor ki'Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak 'Türkiye burada çatışmanın tarafı olmamalı barıştan yana olmalı.' Sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye iftira atarak "HTŞ'yi destekliyorlar" denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken 'Esad ile görüşülmeli'diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi 'Türkiye barıştan yana olmalı' şeklinde kampanya yönetiyor. CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor. Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz.

Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü.

"Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor"

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.

Küresel düzenin artık manada tanımlanamayacağı, restorasyonun da mümkün olmayacağı, yeni adımlar atılması gerektiğine yönelik pek çok söz işitildi. Küresel düzenin savunucusu olan elitler tarafından ilk defa dile getirildi. Rusya Ukrayna savaşındaki yapılan hatırlatmalar bol miktarda zikredilirken bu ilkeler Gazze soykırımda unutularak çifte standart, iki yüzlülük tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu bir bakıma düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözü bu iki yüzlülüğe karşı bir meydan okuma olduğu görüldü.

Suriye konusunda cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti.

"Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının bölge barışı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir. Tek Suriye tek ordu çerçevesinde Türkiye ilkeli bir tavır ortaya koydu. Bununla birlikte Suriye'yi bütün Suriyeliler birlikte yönetsin vurgusu yapıldı.

Özgür Özel'e tepki: İftira kampanyası yürütüyorlar

Suriye yönetimi dünyanın bütün devletleri tarafından meşru kabul edilen yönetim. Bütün unsurlara sahip çıkan tek Suriye ilkesi önemlidir. 10 Mart Mutabakatı, bütün bu süreçlerin artık taçlanması anlamına gelecek yeni bir mutabakat sağlanmış orada. İşlerin masada halledilmesi, kan dökülmemesi her zaman tercih edilmesi gereken bir yoldur. Türkiye bunu desteklediği halde CHP Genel Başkanı Özel çıkmış diyor ki Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak Türkiye burada çatışmanın tarafı olmamalı barıştan yana olmalı. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye iftira atarak "HTŞ'yi destekliyorlar" denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar.

Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken Esad ile görüşülmeli diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi Türkiye barıştan yana olmalı şeklinde kampanya yönetiyor. CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor.

Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Oradaki tablo sebebi ile Türkiye'nin büyük hassasiyet ile ilgilendiği insani kriz ortaya çıktı. Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı. Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek. Oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bütün bunlar yapılırken Şam yönetimi Kürt mahallelerine yardım gönderilmesi için tutum sergilemesi doğru tutumdu. Suriye'deki mutabakat memnuniyet vericidir.

Gazze'deki ateşkesi ihlal eden tek unsur Netanyahu'dur. Ateşkes kadar insani yardımların Gazze'ye girmesi de önemlidir.

"Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir"

İran'a yapılacak dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Askeri saldırılar ile bir ülkenin liderlerinin, kurumlarının hedef alınması çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. İnşallah daha sıkıntılı sonuçların çıkmayacağı sonuçlara ulaşılır.