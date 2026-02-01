BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu! 2 gözaltı

Aydın'da 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu! 2 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hisar Mahallesi'nde sokakta iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, silahla vurulduğu belirlenen kişilerin Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğunu tespit etti.

2 kişi gözaltında

Cenazeler, incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor
CHP lideri Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor
Ukrayna: Rusya bir ayda 6 binden fazla İHA, yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze ile saldırdı
Ukrayna: Rusya bir ayda 6 binden fazla İHA, yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze ile saldırdı
Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
İran lideri Hamaney: "ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacak"
İran lideri Hamaney: "ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacak"
Suudi Arabistan ABD'ye rest çekti! "Asla izin vermeyeceğiz"
Suudi Arabistan ABD'ye rest çekti! "Asla izin vermeyeceğiz"
ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da kaybolan vatandaş bitkin halde bulundu
Samsun'da kaybolan vatandaş bitkin halde bulundu
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
Önlisans ve lisans düzeyindeki 8 devlet üniversitenin öğrenci sayısı 5 binin altında kaldı
Önlisans ve lisans düzeyindeki 8 devlet üniversitenin öğrenci sayısı 5 binin altında kaldı