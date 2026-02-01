BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  SPOR

Djokovic ve Alcaraz karşı karşıya geldi! Avustralya Açık'ta şampiyon bakın kim oldu

Djokovic ve Alcaraz karşı karşıya geldi! Avustralya Açık'ta şampiyon bakın kim oldu

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Alcaraz, "kariyer grand slam" yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçerken, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 125 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Abone ol

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı. Maça iyi servis atarak etkili başlayan Djokovic, 4. oyunda servis kırdı ve ilk setin kontrolünü ele aldı. İlk seti 33 dakika sonunda 6-2 kazanan Djokovic, 1-0 öne geçti.

İkinci sette direncini yükselten Alcaraz, iki kez servis kırmayı başardı. Etkili vuruşlarla "winner" sayısını artıran İspanyol raket, 36 dakikada tamamlanan ikinci sette 6-2 galip geldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Alcaraz, üçüncü sette basit hataları çoğalan rakibi karşısında zor toplarda da iyi savunma yaptı. Servis kırma şansı yakaladığı 6 denemenin ikisinde başarılı olan genç tenisçi, 51 dakika süren bu seti 6-3 kazanarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

İspanyol tenisçi, 4. sette servis kullandığı oyunlarda rakibi karşısında etkili oldu. Servis attığı oyunlarda zorlanan Djokovic, özellikle 11 dakikadan fazla süren ikinci oyunda sahaya direnç koyarak son puana kadar maçtan kopmadı. Rakibinin servisini 12. oyunda kırmayı başaran Alcaraz, seti 7-5, 3 saat 2 dakika süren maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, kariyerinin 7. grand slam zaferini elde etti.

Alcaraz, "kariyer grand slam" yaptı

Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı ikişer kez kazanan Alcaraz, Avustralya Açık zaferinin ardından tenisteki 4 büyük turnuvada da şampiyonluk yaşayarak "kariyer grand slam" yapma başarısı gösterdi.

Alcaraz, 22 yaş 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını aldı. İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta "kariyer grand slam" yapan Don Budge'ın (22 yaş 363 gün) 88 yıllık rekorunu kırdı.

Carlos Alcaraz, Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'ten sonra tarihte "kariyer grand slam" yapan 9. erkek tenisçi oldu.

Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere 24 grand slam zaferine sahip Djokovic ise 25. şampiyonluğunun bir adım uzağında kaldı. Sırp raket, tüm zamanların en çok şampiyon olan tenisçisi ünvanını Avustralyalı Margaret Court ile paylaşmaya devam etti.

Şampiyon tenisçi 4,15 milyon Avustralya doları kazandı

Şampiyonluğa ulaşan Alcaraz, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 125 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu.

Finalist Djokovic ise Avustralya'dan 2,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 65 milyon lira) ödülle ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı
MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı
Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 2-8 Şubat kura programını açıkladı
Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 2-8 Şubat kura programını açıkladı
Aydın'da 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu! 2 gözaltı
Aydın'da 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu! 2 gözaltı
CHP lideri Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor
CHP lideri Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor
Ukrayna: Rusya bir ayda 6 binden fazla İHA, yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze ile saldırdı
Ukrayna: Rusya bir ayda 6 binden fazla İHA, yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze ile saldırdı
Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
İran lideri Hamaney: "ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacak"
İran lideri Hamaney: "ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacak"
Suudi Arabistan ABD'ye rest çekti! "Asla izin vermeyeceğiz"
Suudi Arabistan ABD'ye rest çekti! "Asla izin vermeyeceğiz"
ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti