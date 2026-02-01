MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan,Cumhur İttifakı'nın oy hesabı yapmadan çalışmalarını yürüttüğünün altını çizdi ve "Bugün Türkiye'de seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 60'ın üzerinde oy alır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yürütülen "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Adan, "Bu süreçte milletimizin demokrasisini, milletimizin birliğini koruyan esnaflarımızla beraber olmak her zaman bizim için çok değerli olmuştur. Perşembe Pazarı, Osmanlı döneminin sanayisini temsil etmektedir. Cumhuriyet döneminde de Perpa temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Burasının 35-40 vilayetten daha fazla katma değer üreten, vergi veren binlerce iş yeri ve çalışanı, her gün 40 ila 50 bin arasındaki ziyaretçisiyle "İstanbul'a nefes, Türkiye'ye güç veren" bir yer olduğunu vurgulayan Adan, hadiseleri takip ettiklerinde Cumhuriyet tarihinin en güçlü milli birlik ve beraberliğinin yaşandığı bir süreçten geçildiğinin altını çizdi.

"Bu önemli bir rakamdır"

Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'a gidip, depremzedelere 455 bininci konutu teslim ettiklerini belirterek, "Bu önemli bir rakamdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar büyük bir başarıyı elde etmek imkansızdır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Türkiye'ye maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu kaydeden Adan, bu desteği verenin de Perpa esnafı ile vatandaşlar olduğuna değindi.

Adan, Bahçeli'nin 28 Mayıs 2023'te "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir ama öyle gözüküyor ki inşallah Türkiyemiz değişmeyecektir." dediğini aktararak, "Bu öngörüyü ortaya koyan liderimizin bugün tarihin önünde ne kadar haklı olduğuna şahitlik ediyoruz. Bir taraftan ABD'nin, Latin Amerika'da yaptıkları müdahalelere şahit oluyoruz. Devlet başkanları kaçırılıyor. Öbür tarafta Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD ilişkilerini hep birlikte takip ediyoruz. Ayrıca İsrail'in soykırım yaptığına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan savaş gemilerinin İran'ın sınırına dayandığı günlere şahitlik edildiğini, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını takip ettiklerini ve büyük bir kargaşa olduğunu anlatan Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şükürler olsun bu öngörüyle Türkiyemizi yöneten, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ve büyük bir onurla ifade etmek isterim ki büyük tecrübeleriyle Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu birliktelikle Türkiye şu anda dünyanın en güçlü barışını yaşayan bir ülke durumundadır ve örnek bir ülke durumundadır. Türkiye'miz bir taraftan Rusya'yla görüşüyor, bir taraftan Amerika'yla görüşüyor. Bir taraftan Orta Doğu'daki gelişmeleri çok yakinen takip ediyor. Şükürler olsun Türkiye lider bir ülke olarak devam ediyor."

Adan, muhalefetin yaptığı bazı çalışmaların daha çok devlete yönelik karamsarlık oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşların buna itibar etmediğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Adan, "Ben mitingleri takip ediyorum, henüz Perpa'da mitinge giden yok. Esnafımız yok, işçimiz yok, emeklimiz yok." dedi.

"Erken seçimin Türkiye'ye sağlayacağı hiçbir fayda yok"

Birilerinin erken seçimden bahsettiğini dile getiren Adan, "Erken seçimin Türkiye'ye sağlayacağı hiçbir fayda yok. Türkiye problemlerini çözmek mecburiyetinde. Bu problemleri çözme noktasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturdukları birliktelikle, Türkiye'nin problemlerinin de her gün biraz daha güçlü bir şekilde çözüldüğüne şahit oluyoruz." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı yüzde 60'ın üzerinde oy alır."

Cumhur İttifakı'nın oy hesabı yapmadan çalışmalarını yürüttüğünün altını çizen Adan, şunları söyledi:

"Biz geziyoruz, dolaşıyoruz. Anketler yayınlanıyor zaman zaman. Şurada sorayım ben size: 'Hangi partiye oy vereceksiniz' diye sizi arayan oldu mu hiç? Perpa'daki esnafı aramamışlarsa nereyi arıyorlar bunlar? İstanbul'u gezerken, dolaşırken il başkanımızın görüşmelerden aldığı sonuçlar kendisine yansımış durumda. Bugün Türkiye'de seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 60'ın üzerinde oy alır."