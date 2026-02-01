BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da kaybolan vatandaş bitkin halde bulundu

Samsun'da kaybolan vatandaş bitkin halde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını meraya götürürken kaybolan zihinsel ve bedensel engelli vatandaş, jandarma tarafından bulundu.

Abone ol

Fener Mahallesi'nde yaşayan R.K. (55) dün akşam saatlerinde hayvanları meraya bırakmak için evden ayrıldı.

R.K'nin geri dönmemesi üzerine kardeşi İ.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Asayiş, JASAT ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ile bölgede arama yaptı. Yöre halkı da aramalara destek verdi.

Gece boyunca devam eden aramaların ardından Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde kayıp şahsı, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bataklık alanda bitkin halde buldu.

R.K, sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi devam eden vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
Önlisans ve lisans düzeyindeki 8 devlet üniversitenin öğrenci sayısı 5 binin altında kaldı
Önlisans ve lisans düzeyindeki 8 devlet üniversitenin öğrenci sayısı 5 binin altında kaldı
Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
NBA'de Alperen Şengün, Rockets'ın galibiyetine "double-double"lık katkı sağladı
NBA'de Alperen Şengün, Rockets'ın galibiyetine "double-double"lık katkı sağladı
Merkez Bankası 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti
Merkez Bankası 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti
Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi
Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi
Şırnak'ta ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Sadece ülkemiz adına değil...
Şırnak'ta ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Sadece ülkemiz adına değil...
Makattaki kanama için utanıp doktora gitmeyenler dikkat! Hemoroid sanılan kanama, başka bir hastalığın...
Makattaki kanama için utanıp doktora gitmeyenler dikkat! Hemoroid sanılan kanama, başka bir hastalığın...
Şamil Tayyar'dan CHP kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun etrafında..."
Şamil Tayyar'dan CHP kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun etrafında..."
Epstein dosyasındaki yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi geçti
Epstein dosyasındaki yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi geçti
AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan kafa karıştıran son dakika mesajı
ABD İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan kafa karıştıran son dakika mesajı