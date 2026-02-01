BIST 13.838
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın (2 Şubat Pazartesi) Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda birçok kritik konu masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi... Kabine bu başlıkları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak.

Ankara 2 ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabine'de İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler 

Toplantının bir diğer öneml başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek. SDG'nin Suriye yönetiminie entegrasyon süreci kabinede ele alınacak.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi 

Terörsüz Türkiye süreci de toplantının başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

