Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini bildirdi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

8 kişi hayatını kaybetti

Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Tunç'tan yolcu otobüsü kazasına ilişkin açıklama



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.