Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Fransa’nın Angers takımında forma giyen Sidiki Cherif’in transferinde hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Gine asıllı Fransız santrfor, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe, Fransa'nın Angers takımında forma giyen Sidiki Cherif'in transferini resmiyete kavuşturmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerin hem Ligue 1 kulübü hem de futbolcu cephesiyle anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Gine asıllı Fransız santrfor, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak için bu gece İstanbul'a geldi.

OYUNCUNUN MALİYETİ AÇIKLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncu için Angers'e 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Sidiki Cherif'in satın alma opsiyonun 18 milyon Euro olduğu, anlaşmada 3 milyon Euro'luk da bonus maddesinin bulunduğu ifade edildi.

