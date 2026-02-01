Galatasaray orta saha transferinde son aşamaya geldi! İmza çok yakın...
Galatasaray kış transfer sürecinde Noa Lang ile Yaser Asprilla'yı renklerine bağladı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da çok beklenen orta saha takviyesi için artık sona gelindi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Cimbom, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de adını bir üst tura yazdırdı. Üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Şu ana kadar Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Aslan'da sıra orta saha bölgesine geldi. Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, bu bölge için 3 oyuncu ile eşzamanlı olarak görüşmelerini sürdürüyor.
Bu isimlerden biri Ederson
Sarı-kırmızılı takım, Ederson için Atalanta'nın kapısını çalmıştı. İtalyan kulübü, Brezilyalı orta saha için 40 milyon euro talep ediyor.
Papa Gueye için de aynı rakam
Cimbom'un ilgilendiği bir diğer isim de Villarreal forması giyen Pape Gueye. İspanyol ekibi de oyuncu için 40 milyon euro istiyor.