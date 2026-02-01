BIST 13.838
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret

İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'yi ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail ordusu tarafından basına gönderilen bir bilgilendirme notunda, Zamir'in haftasonu ABD'de olduğu aktarıldı.

Zamir'in İran'a saldırılara yönelik devam eden hazırlıklar kapsamında ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD ile İsrail'in İran'a saldırı konusunda tam koordinasyon içerisinde olduğu ve Washinton yönetiminin saldırı öncesinde Tel Aviv yönetimine bilgilendirme yapacağı ileri sürüldü.

 

