MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınır hattında yapılan aramalarda 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı.

Bu kapsamda, hudut kartallarının, Hakkari sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 0

