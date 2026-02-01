BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  DÜNYA

İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz

İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak, söz konusu saldırıları ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalamayı amaçlayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Abone ol

İsrail'in son iki gün içinde Gazze'de sığınma merkezleri, sivillerin kaldığı çadırlar, bir polis merkezi ve konutları hedef aldığı ve 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarına ilişkin İİT'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları, özellikle dün farklı bölgelerin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "tehlikeli bir tırmanış, ateşkes anlaşmasının açık ihlali ve ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalama girişimi" olduğu belirtildi.

İİT açıklamasında, bu korkunç suçların tüm sonuçlarından işgalci güç olarak İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in taahhütlerine tam olarak uymaya zorlanması gerektiği belirtilerek, "tüm geçiş noktalarının açılması, insani yardımın Gazze'ye engellenmeden ulaştırılması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, Gazze Şeridi'nde erken iyileşme ve yeniden imar sürecinin başlatılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" talep edildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''
MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi
MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'da büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savundu
ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savundu
UNRWA: Batı Şeria'da İsrail şiddeti rekor seviyelere ulaştı
UNRWA: Batı Şeria'da İsrail şiddeti rekor seviyelere ulaştı
AK Parti'den Özgür Özel'e Suriye tepkisi: İftira kampanyası yürütüyorlar
AK Parti'den Özgür Özel'e Suriye tepkisi: İftira kampanyası yürütüyorlar
Djokovic ve Alcaraz karşı karşıya geldi! Avustralya Açık'ta şampiyon bakın kim oldu
Djokovic ve Alcaraz karşı karşıya geldi! Avustralya Açık'ta şampiyon bakın kim oldu
MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı
MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı