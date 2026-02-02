BIST 13.838
Tom Barrack: Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var

Tom Barrack: Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili konuşan Barrack, "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.

Barrack'ın açıklamasından satır başları:

"BU TAM BİR DELİLİK"

"Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."

